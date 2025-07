Un uomo di 30 anni è stato denunciato a piede libero dai carabinieri di Figline e Incisa per aver percosso il proprio cane un bassotto provocandogli traumi su tutto il corpo

Una vicenda che scuote il cuore e mette in discussione l’umanità: un uomo di 30 anni è stato denunciato dai carabinieri di Figline e Incisa Valdarno per aver brutalmente maltrattato il proprio cane, un bassotto, lasciandolo gravemente ferito. La prontezza della fidanzata e di un amico ha salvato l’animale, ora in prognosi riservata. Un episodio che solleva interrogativi sulla tutela degli animali e sulla sensibilità civica.

Arezzo, 10 luglio 2025 – Il cane salvato dalla fidanzata e da un amico, ora è in prognosi riservata. L'uomo, in stato di agitazione, è stato ricoverato e denunciato per maltrattamento di animali Un uomo di 30 anni è stato denunciato a piede libero dai carabinieri di Figline e Incisa Valdarno (Firenze) per aver percosso il proprio cane, un bassotto, provocandogli traumi su tutto il corpo. I fatti risalgono a pochi giorni fa, nel cuore della notte a Figline, quando l'uomo - in stato di forte agitazione - avrebbe aggredito l'animale senza apparente motivo, mentre si trovava in casa con la fidanzata e un amico.

Una violenza cieca, brutale, ingiustificabile. Una cagnolina di 12 anni, un bassotto di piccola taglia, è ricoverata in condizioni disperate dopo essere stata presa a calci ripetutamente dal proprio umano all'interno di un appartamento nel centro di Figline.

