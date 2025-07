Farmacie sempre più vicine al cittadino

Le farmacie rappresentano un punto di riferimento essenziale per la salute e il benessere dei cittadini, offrendo servizi sempre più accessibili e mirati alle esigenze di tutti. Nonostante la loro diffusione variegata sul territorio italiano, il loro ruolo si sta rafforzando, diventando un pilastro affidabile, soprattutto per le persone anziane. Questo trend dimostra come le farmacie siano destinate a diventare ancora di più un alleato quotidiano per la comunità, contribuendo a un sistema sanitario più vicino e efficiente.

Una farmacia sempre più al servizio del cittadino. Una realtà ancora a macchia di leopardo in Italia, ma che riscuote interesse tra le persone, specie quelle più anziane. Servizio di Elena Seno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Farmacie sempre più vicine al cittadino

Farmacie. Più del 90% degli italiani è favorevole all’ampliamento dei servizi disponibili. Il rapporto Censis-Federfarma - Il 92,2% riconosce il sostegno dato ai più fragili, fondamentale il ruolo di presidio (per il 90,0% c’è sempre una farmacia vicina e aperta) e il contributo durante la pandemia (90,0%) che ha fatto ap ... Da quotidianosanita.it

Un nuovo presidio sanitario. Apre la Farmacia 2 in via Bologna: "Sensibilità verso i cittadini" - Una farmacia più vicina ai bisogni del quartiere, con nuovi servizi che trovano casa in spazi moderni e accessibili. Secondo msn.com