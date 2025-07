La Regione tace e non sottoscrive l' accordo per i medici di famiglia | le accuse del sindacato Fimmg

La regione rimane in silenzio, lasciando i medici di famiglia in attesa di un accordo fondamentale. La FIMMG denuncia un ritardo che dura ormai 19 anni, sottolineando come l’assenza di rinnovo comprometta la qualità dell’assistenza sanitaria. La pazienza si sta esaurendo: è ora di fare luce e agire. Perché il diritto alla salute non può aspettare ancora.

“Doveva essere sottoscritto entro il 30 giugno, almeno a parole, l’Accordo integrativo regionale (Air) che regola l’attività dei medici di famiglia e che non viene rinnovato da 19 anni. Noi abbiamo atteso con pazienza la convocazione che non c’è mai stata. Nemmeno quando, con il tavolo di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

