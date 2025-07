La Corte europea dei diritti umani dà ragione a metà a Caster Semenya

La Corte Europea dei Diritti Umani ha riconosciuto che Caster Semenya, atleta sudafricana, non è stata sottoposta a un processo equo, sollevando importanti questioni di giustizia e diritti umani nello sport. Sebbene non abbia pronunciato una condanna diretta, questa decisione apre il dibattito sulla tutela dell’equità e sui diritti delle atlete con caratteristiche biologiche uniche. La vicenda di Semenya continua a far riflettere su limiti e responsabilità del sistema sportivo globale.

Il 10 luglio la Corte europea dei diritti umani (Cedu) ha evitato di pronunciarsi sulla presunta discriminazione subita dall’atleta sudafricana Caster Semenya, ma ha riconosciuto che non è stata sottoposta a un processo equo. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - La Corte europea dei diritti umani dà ragione a metà a Caster Semenya

