Secondo l’ultimo sondaggio di Termometro Politico, Meloni vola ancora, consolidando il suo primato con quasi il 30%, mentre la Lega subisce un lieve calo. In questo scenario in rapido mutamento, i partiti si contendono il centro della scena politica italiana, lasciando intuire le future direzioni del governo e delle alleanze. La partita è aperta: chi uscirà più rafforzato e chi subirà ulteriori battute d’arresto? Esploriamo i dettagli di questa dinamica in continua evoluzione.

L'ultimo sondaggio di Termometro Politico evidenzia una crescita di Fratelli d'Italia, che raggiunge il 29,8% (+0,4%), consolidandosi come primo partito in Italia, vicino al 30%. Anche Forza Italia avanza, attestandosi al 9,1% (+0,6%), il miglior risultato tra i partiti analizzati, nonostante le recenti tensioni con la Lega, contraria alla proposta di riforma della cittadinanza basata sullo Ius Scholae. La Lega, invece, registra un lieve calo, ma rimane stabile all'8,5%. Nel centrosinistra, il Partito Democratico cresce leggermente al 22,1% (+0,1%), superando la soglia minima dell'ultimo anno. La segretaria Elly Schlein, commentando i dati, ha sottolineato che i sondaggi sono meno significativi rispetto ai risultati elettorali, che mostrano un aumento medio dell'8% per il PD negli ultimi due anni, evidenziando l’efficacia della nuova proposta politica. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Sondaggio Termometro Politico: Meloni vola ancora, chi crolla

