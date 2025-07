Infermiere tappabuchi di professione | condannata Asst Lecco

Una recente sentenza del Tribunale di Lecco apre nuovi orizzonti nella tutela dei diritti dei professionisti sanitari. L’Asst Lecco è stata condannata per aver imposto a un infermiere di sala operatoria turni di pronta disponibilità oltre i limiti previsti dal contratto collettivo. Questo caso rappresenta un importante precedente per la difesa dei lavoratori nel settore sanitario, sottolineando come il rispetto delle norme contrattuali sia fondamentale per tutelare dignità e benessere del personale.

Pronta disponibilità oltre i limiti, il Tribunale condanna l’ASST Lecco - Vittoria Fp Cgil in primo grado Elmo: “La reperibilità non va usata come tappabuchi a oltranza” LECCO – Il Tribunale ha dato ragione alla vertenza sostenuta dalla Fp Cgil. Riporta msn.com

