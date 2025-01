Thesocialpost.it - Castenaso, incidente nel pomeriggio: abbattuto palo del semaforo, due feriti

Un gravesi è verificato intorno alle 14:30 a, in provincia di Bologna, causando il ferimento di due persone. Una delle vittime si trova in condizioni critiche, mentre l’altra ha riportato lesioni di media gravità.L’impatto tra le due automobili è avvenuto all’incrocio tra via Cà dell’Orbo e via Bargello. Secondo le prime informazioni, la causa dello schianto sarebbe il mancato rispetto delrosso da parte di uno dei conducenti.Sul luogo dell’sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per effettuare i rilievi e determinare con precisione la dinamica dell’accaduto. Presenti anche i vigili del fuoco, che hanno dovuto lavorare per liberare uno dei conducenti rimasto intrappolato all’interno della propria auto. Il personale sanitario del 118 ha prestato soccorso ai