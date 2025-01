Lanazione.it - Autista del bus minacciato con il coltello da un passeggero. Il video

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 15 gennaio 2025 - Momenti di tensione in centro a Firenze. L’di un bus della linea 20 di Autolinee Toscane è statocon unda un. È successo nella mattina di oggi, mercoledì 15 gennaio, in via degli Orti Oricellari vicino a Santa Maria Novella. Secondo quanto ricostruito, ci sarebbe stata una discussione iniziale sfociata poi nelle minacce con ilda parte dell’. L'del bus ha ripreso tutta la scena in ungirato con il proprio smartphone. Nelle immagini si vede ilche punta ilverso l', intimandolo di chiedergli scusa e ripetendo più volte "Tu mi hai". Dopo alcuni tentativi da parte degli altri passeggeri di riportare la situazione alla calma e invitare l'uomo a mettere via il, il conducente dell'autobus è uscito dal mezzo calandosi dal finestrino vedendo sopraggiungere una pattuglia della polizia municipale.