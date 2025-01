Isaechia.it - Amici, ex cantante del talent si mostra (con un aspetto totalmente nuovo) su TikTok: “Nessuno mi riconosce più”

Leggi su Isaechia.it

Nelle ultime ore un’ex concorrente disi èta sui social con un lookstravolto rispetto a quando ha partecipato alla ventunesima edizione delshow condotto da Maria De Filippi.Stiamo parlando di Rea, ex allieva del team di Rudy Zerbi, eliminata ad un passo dal serale. Lanelle scorse ore è tornata suw tramite alcuni video ha raccontato cosa è successo dalla sua partecipazione adfino ad oggi, a distanza di quattro anni. Per prima cosa, Rea hato il suo grande cambiamento a livello esteticondo una sua foto di oggi e una risalente alla sua partecipazione ade spiegando che quello non era stato per lei un periodo facile e sereno e che oggi si sente molto meglio:Io sicuramente non nel mio prime: piangevo tutti i giorni, ansia sociale a palla, trucco e parrucco opinabili, peggiori canzoni mai scritte, cucinavo per 20 persone al giorno.