Oasport.it - Alexander Zverev senza problemi contro Pedro Martinez, il tedesco al 3° turno degli Australian Open

Leggi su Oasport.it

non ha nessun tipo di problema nell’approdare al terzo2025. Il, numero 2 del mondo e che a Melbourne difende la semifinale, impiega meno di due ore per superare lo spagnolo. Punteggio molto netto: 6-1 6-4 6-1. Al terzoaffronterà il britannico Jacob Fearnley, sempre più in scalata verso il grado di certezza britannica dopo i quattro set con i quali ha eliminato il francese Arthur Cazaux.Primo set che inizia in maniera anche troppo agile per: vero è che deve subito andare ai vantaggi nel game d’apertura, ma il problema diè al servizio. Il break è immediato, e ci sono anche due palle del 4-0 che però lo spagnolo trova il modo di annullare. Un parente stretto del passaggio a vuoto rischia di costare alil suo vantaggio, ma dopo quattro palle break arriva il salvataggio e, successivamente, un secondo servizio strappato a zero che conduce dritti al 6-1.