A che ora Paolini-Zarazua Australian Open 2025 | programma esatto tv streaming

Jasminetornerà in campo domani, giovedì 16 gennaio, nel secondo e ultimo incontro della sessione serale degli. La toscana (n.4 del mondo) giocherà contro la messicana Renata(n.70 del ranking). Un match valido per il secondo turno dello Slam nella terra dei canguri, che sulla carta è vede favorita la giocatrice nostrana.La tennista messicana, infatti, non dovrebbe rappresentare un ostacolo così complicato per Jasmine. La velocità di palla di cui è dotata potrebbe essere ben gestita dalla giocatrice allenata da Renzo Furlan. Certo, sarà fondamentale avere un rendimento consistente, senza commettere errori che possano poi andare a favorire l’avversaria.Sarà un confronto particolare anche perché non ci sono riferimenti di sorta e precedenti. Le due rivali dovranno comprendere in campo il peso della propria pallina.