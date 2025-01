Zonawrestling.net - WWE: Il sogno di una vita, grande esordio per Penta accolto benissimo dal WWE Universe

Il 2025 è iniziato da poco e la WWE ha messo a segno un colpo in free agency dilivello. Questa notte a Raw è arrivato il tanto attesoper. Difficile definirlo una sorpresa, lo stesso Michael Cole al tavolo di commento ha parlato del “segreto peggio tenuto del business”, e sugli spalti in molti erano ansiosi di vederlo all’opera tra cartelloni e maschere indossate. A sfidaresul ring è stato Chad Gable che, poco prima del match, ha tenuto un promo parlando delle sue ambizioni e di un 2025 in cui vuole finalmente vincere il primo titolo in singolo in WWE.Nessuna limitazione al movesetBuonissima l’accoglienza del pubblico di San Josè per, seguito in questomomento dalla famiglia a bordo ring con la figlia in lacrime per l’emozione.