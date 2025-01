Ilgiorno.it - Villa Reale patrimonio dell’Unesco? Monza ci riprova: “Si tratta di un bene raro ed eccezionale”

– Continua il sogno didi vedere riconosciuti dall’Unesco i propri beni artistici comemondiale dell’umanità. E questa volta con basi più solide del passato. L’assessore al turismo, Carlo Abbà, ha già fatto sapere di volerci puntare, e intanto il lavoro di rivalorizzazione die Parco che si sta compiendo con il Masterplan (55 milioni di euro investiti da Regione per 10 anni, operativi già dal 2023) sta gettando le basi per una futura domanda di riconoscimento che abbia fattibilità e credito, considerando che la Reggia quest’anno dovrebbe ottenere il riconoscimento di museo nazionale. Anche il Club Unesco di, realtà presente dal 1991 in città, caldeggia la possibilità per il capoluogo brianzolo di arrivare all’ambito traguardo, previo un lavoro culturale e politico più attento del passato.