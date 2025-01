Digital-news.it - Venti Giorni di Calcio Live su Sky Sport e NOW: Big Match, Champions e Derby Imperdibili

dida stropicciarsi gli occhi. Da restare incollati alla tv, o allo schermo del proprio tablet o smartphone, ovunque con SkyGo.di grande, di emozioni, bige abbuffate di gol tuttosu Skye in streaming su NOW. La maratona inizia oggi - martedì 14 gennaio - con Como-Milan e il bigAtalanta-Juventus da seguire su Sky: sono i recuperi della 19^ giornata, quando le quattro squadre impegnate in Supercoppa erano volate in Arabia Saudita per giocarsi il trofeo. Ma è solo l'inizio.Ildi Londra e la Coppa Italia femminile - Non servono nemmenoquattro ore di tempo e un grande appuntamento colsu Sky è ancora con noi: mercoledì 15 gennaio, ore 21, North London, una delle rivalità più accese del Regno in un Arsenal-Tottenham spettacolare (senza dimenticarsi tutte le altre della Premier e della Bundes in campo per l'infrasettimanale europeo).