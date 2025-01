Ilrestodelcarlino.it - Valentino Rossi papà premuroso: la sveglia presto per dare il latte a Giulietta e Gabriella

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Pesaro, 14 gennaio 2025 – Dopo, venuta al mondo nel marzo 2022, è arrivata la seconda bimba in casa-Novello. E così, il campionesi cala sempre di più nei panni del. C onfessa ai microfoni di Radio Deejay rispondendo alle domande dei conduttori Nicola Savino e Linus: “ Ti svegli ancora tardi - chiedono – o possiamo dire che l'arrivo della prole ha completamente cambiato le carte in tavola?”. ”Cambiate totalmente – risponde il ‘Dottore’ -. Io faccio illa mattina, alle 7.45 massimo 8 mi sveglio”. E poi, il commento sulla baby G: “ha sei giorni ora, ma per fortuna dorme tranquilla”. La nascita diLa mamma vip, modella e influencer Francesca Sofia Novello, dopo una gravidanza serena, tra soggiorni in montagna e vacanze al mare, aveva infatti svelato sui social del cesareo programmato.