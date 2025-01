Oasport.it - Sport in tv oggi (martedì 14 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

14, una nuova giornata ditutta da vivere in compagnia di OAè nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento inta, dotato della copertura televisiva e.Tanto tennis su questi schermi, con gli Australian Open 2025 a tenere banco. Diversi giocatori italiani in campo tra cui Matteo Berrettini, Jasmine Paolini e il derby tricolore tra Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi. Grandi motivazioni per replicare quanto fatto da Jannik Sinner ieri.Fari puntati poi sugliinvernali con la Coppa del Mondo di sci alpino che si dividerà tra Flacau (Austria) per lo slalom femminile e Wengen (Svizzera), dove gli uomini-jet faranno la loro prima prova cronometrata in discesa, in vista del week end all’insegna della velocità.