Ilgiorno.it - Sondrio, multe a raffica agli sciatori: “Vanno troppo veloci”. Ogni anno centinaia di soccorsi

– Se non bastasse il codice della strada, anche sulle piste da sci è meglio stare attenti allatà. Sono tante infatti lefatte dalla polizia di Statoper eccessivatà, nonché per mancanza di copertura assicurativa (obbligatoria per legge dal 1° gennaio 2022). Gli agenti sono impegnati sette giorni su sette nelle località della Valtellina di Aprica, Bormio, Chiesa in Valmalenco, Madesimo, Livigno e Cima Piazzi. Durante la scorsa stagione, gli agenti heffettuato ad Aprica 81e riscontrate 4 violazioni amministrative, a Bormio 197e 13 violazioni amministrative, a Chiesa in Valmalenco 128e 18 violazioni amministrative a Livigno 125e 5 violazioni amministrative, infine, a Madesimo 115. Non solo:, in giornate dedicate, il personale assiste gli sportivi diversamente abili appassionati dello sci alpino e dello sci di fondo.