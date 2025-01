Romadailynews.it - Roma: premiati 20 allievi scuole arti e mestieri, assessora Lavoro “tra storia e formazione”

Ventieri, ovverostigiani del ventunesimo secolo, sono statioggi in Campidoglio a, per i lavori realizzati con diverse tecnichestiche, dalla pittura al video-making, passando per la scultura e il mosaico. Le opere sono il frutto del percorso formativo svolto nell’ambito dei corsi offerti dalle quattrodidiCapitale, dove si acquisiscono e sviluppano le tecniche essenziali di un’arte o di un mestiere in diversi settori dell’arte applicata.A celebrare la cerimonia di premiazione l’alla Scuola e aldi, Claudia Pratelli.“E’ stata una grande emozione questa giornata, un’occasione per dare valore non solo al percorso individuale di ciascuno e ciascuna allievo e allieva, ma anche alle nostred’arte e, che non sono solo luoghi di apprendimento, ma culle di bellezza – afferma Pratelli -.