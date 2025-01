Pronosticipremium.com - Roma, Genoa alle porte: data e ora della conferenza di Ranieri

Leggi su Pronosticipremium.com

Il pareggio per 2-2 con il Bologna è passato in archivio e per laè tempo di guardare avanti. I giallorossi vogliono da subito ritrovare la viavittoria, dopo aver raccolto un punto pesante da una trasferta complicata e in un match che si era messo sul binario sbagliato. L’obiettivo è continuare ad avvicinarsi al 7° posto in classifica, che vorrebbe dire qualificazione in Conference League. I capitolini stanno iniziando a preparare nel più minimo dei dettagli la gara con il, in programma venerdì 17 gennaioore 20:45 allo stadio Olimpico. Un match estremamente delicato, contro un avversario in forma smagliante.Il Grifone sta crescendo di settimana in settimana, anche e soprattutto grazie alla cura di un Patrick Vieira che ha saputo abilmente rimpiazzare Alberto Gilardino.