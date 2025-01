Rifiuti studio | In Italia ancora troppi materiali non compostabili finiscono nell’umido

Leggi su Ildenaro.it

Sul fronte della raccolta differenziata deiorganici, l’si è da tempo collocata nel gruppo dei Paesi più virtuosi a livello comunitario. Ma fare una buona raccolta da sola non basta: per valorizzare davvero gli sforzi dei cittadini e per trasformare questa preziosa frazione deiin compost, fertilizzante naturale da riportare nei terreni agricoli, c’èmolta strada da fare. A causa in particolare gli ostacoli da superare: una percentuale troppo alta dinonchee una struttura impiantisticanon adeguatamente efficiente. È una fotografia a luci e ombre quella contenuta nellorealizzata dal team di ricerca del Dipartimento di Ingegneria Civile e Informatica dell’università di Roma Tor Vergata, guidato dal professore Francesco Lombardi.