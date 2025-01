Ilrestodelcarlino.it - Recanatese, un "cappotto" con attenuanti. Stallo su Sbaffo

Agli annali e per le statistiche resterà, sul groppone, il 2-6, pesante da digerire e troppo ampio, nelle proporzioni, rispetto a quanto espresso in campo. Premettendo che una corazzata apparentemente senza punti deboli non può essere affrontata in condizioni di totale emergenza, vanno fatti parecchio distinguo. Nell’ora abbondante di gioco nella quale il match è stato in bilico, lanon è dispiaciuta, sul piano della manovra, tutt’altro, facendosi apprezzare per propositività e affrontando la capolista senza alcuna arrendevolezza. Poi la seconda marcatura dell’irresistibile Kerjota ha "spaccato" la partita e la Samb ha dilagato: non dovrebbe accadere ma è successo e il tutto dovrà essere oggetto di riflessione, perché il calendario riserva il turno interno con la vice-capolista L’Aquila.