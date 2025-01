Ilrestodelcarlino.it - Rapine, furti e anche aggressioni. Condannato il capo della baby gang

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Accerchiava le vittime, incontrate per la strada, e insieme a dei complici, tutti minorenni, le derubava. Una volta avrebbe usato perfino un coltello, puntato al petto del malcapitato. In due mesi ha fatto quattro colpi, non tutti andati a buon fine, portando a casa cinque denunce, due per rapina (una aggravata), due per tentato furto e una per lesioni aggravate. Unbanda di una, che per mesi ha preoccupato la città per leavvenute in serie, tra febbraio e marzo scorsi. Carabinieri e polizia ad aprile erano arrivati ad individuare la banda, composta da sette minorenni e un 19enne, ritenuto il. Per questo giovane, uno jesino con origini tunisine, ieri è arrivata la condanna in abbreviato, davanti alla giudice Francesca De Palma. Il 19enne, difeso dall’avvocato Caterina Ficiarà, ha preso tre anni e otto mesi di reclusione.