Ilrestodelcarlino.it - Quali manifestazioni a Bologna nel weekend: occhi puntati sui Patrioti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 14 gennaio 2025 – Il prossimo sarà unattenzionato a. Il motivo sono ben dueindette per il pomeriggio di venerdì 17 gennaio: una contro il ddl Sicurezza e una contro la guerra. Ma non solo: per sabato si parla anche di un'iniziativa della Rete deiin centro. Quest’ultima manifestazione arriva in risposta agli scontri che ci sono stati sabato sera, quando doveva esserci un corteo per Ramy ElgamI – il ragazzo morto a Milano caduto dallo scooter di cui era passeggero dopo un inseguimento dei Carabinieri –, maè stata messa a ferro e fuoco da tanti giovani, la maggior parte deinon c’entrava nulla con il corteo. È stato un sabato sera violento con lancio di petardi, rogo di bidoni della spazzatura, vetrine distrutte, scritte sulle mura della città con lo spray rosso e persino danneggiamento della sinagoga.