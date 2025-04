Lanazione.it - Il professor Porena si presenta: "La mia Università: più inclusiva innovativa e indipendente"

E’ il più giovane dei 5 in corsa per il rettorato: ieri, Daniele, 48 anni,e ordinario di Diritto costituzionale e pubblico, hato ufficialmente la sua candidatura per il sessennio 2025-2031 e sceglie la Gipsoteca di palazzo Pontani, per illustrare le linee guida del programma che potrebbe proiettarlo alla guida dell’degli Studi di Perugia. Come noto la comunità accademica sarà chiamata al voto il 4 giugno (eventuale ballottaggio il 17). L’esito delle urne designerà il successore di Maurizio Oliviero, rettore uscente. Sala gremita, rimasti solo posti in piedi, ilstringe mani e riceve tanti attestati di stima. E a chi gli chiede se si fosse aspettato tanto pubblico, risponde "ad averlo saputo conveniva prenotare la Notari!". Dunque il programma.