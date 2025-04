Mark Samson e Ilaria Sula la birichina così si fingeva lei in chat con le amiche

Leggi su Open.online

«Le ho fatto del male con il coltello. Fa malissimo anche solo parlarne, anche solo pensarci. Poi non sapevo cosa fare, sono rimasto lì, immobilizzato, traumatizzato per quello che avevo fatto, per quello che ero riuscito a fare inconsapevolmente». Il verbale della confessione disull’omicidio ditradisce l’intenzione di difendersi in qualche modo. E di coprire qualcuno. «Vuol dire che non ero me stesso. Non ero ildi tutti i giorni, ilche conoscono tutti. Ilaffettuoso, coccoloso», dice l’ex fidanzato della ragazza umbra. Davanti al Gipin lacrime ha detto: «Mi sono ricordato di una frase che disse mio nonno prima di andarsene: “A tutto c’è una soluzione, tranne che ai morti”. Non sapevo come uscirne.ho pulito tutto con lo scottex e l’ho nascosta dentro una valigia che poi ho buttato via».