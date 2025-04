Ilrestodelcarlino.it - Salvò una donna dall’alluvione. Premiato

Quel drammatico giovedì 15 settembre del 2022 in mezzo all’alluvione, sfidando la furia dell’acqua William Ferri 56 anni, piobbichese di origine, ma residente a Cantiano riuscì nuotando e rischiando la propria vita, a raggiungere unaaggrappata ad un albero, caricarla sulle spalle e portarla in salvo prima che venisse sommersa dalla piena. Un momento che Ferri non dimenticherà mai, come non si sono dimenticate (e questo ne va dato atto) le istituzioni. Infatti nei giorni scorsi nella sala Bastianelli del Palazzo delle Marche William Ferri durante la cerimonia di consegna degli Encomi ai marchigiani illustri da parte dell’Assemblea legislativa delle Marche è statodal Presidente del Consiglio Dino Latini e dal Consigliere regionale Giacomo Rossi. am. pi.