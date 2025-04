Dal architettura alla scenografia cosa vuol dire fare Queer

Queer”, il nuovo film di Luca Guadagnino che esce giovedì nelle sale, è un kolossal sommamente architettonico, tutto girato a Cinecittà come una volta. Lo scenografo, Stefano Baisi, trentott. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Ilfoglio.it - Dall'architettura alla scenografia, cosa vuol dire fare Queer Leggi su Ilfoglio.it ”, il nuovo film di Luca Guadagnino che esce giovedì nelle sale, è un kolossal sommamente architettonico, tutto girato a Cinecittà come una volta. Lo scenografo, Stefano Baisi, trentott. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Potrebbe interessarti anche:

Papa Francesco, finalmente una buona notizia: cosa succede

Papa Francesco, finalmente una buona notizia: cosa succede. La Sala Stampa vaticana ha informato i fedeli riguardo a una grande novità prevista per l’Angelus di domani. (Continua a leggere dopo la ...

Come voglio morire". Asia Argento spaventa Silvia Toffanin, cosa è successo in studio

Discorsi macabri da SIlvia Toffanin. Asia Argento è stata ospite a Verissimo, il programma in onda su Canale 5. E, com'era prevedibile, le sue dichiarazioni hanno destato un certo clamore. Al centro ...

Cosa significa quando i titoli non fanno prezzo: perché Borsa Italiana stamattina è andata in tilt

Milano, 7 aprile 2025 – Anche questa mattina più titoli in Borsa sono stati sospesi dalle contrattazioni; è successo a Mps e altri titoli bancari particolarmente bersagliati in queste turbolente ...

Riccardo Bocchini: un architetto romano sul palco della 75esima edizione di Sanremo. – OAR. Come sarà il palcoscenico di Sanremo 2025?. La scenografia del Festival di Sanremo 2025 è una techno hall fra scintille e lampadari. La tecnologia e la scenografia sul palco del Festival di Sanremo 2025. Abbiamo parlato con Carlota Casado, scenografa del nuovo film di Almodóvar, La stanza accanto: “Guardare Pedro creare è un processo affascinante”. Seconda prova liceo artistico maturità 2025: materie, guida e tracce. Ne parlano su altre fonti