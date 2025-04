I senzatetto fanno arrestare un rapinatore

senzatetto testimoni della scena lo hanno inseguito e bloccato per poi farlo arrestare dai carabinieri. È successo sabato sera a Reggio Emilia, nei pressi della stazione. Qui un 60enne era stato avvicinato da una donna senza fissa dimora che gli aveva chiesto dieci euro. L’uomo ha accettato di aiutarla, ma all’improvviso è arrivato un giovane che ha cominciato a minacciarlo chiedendogli del denaro. Al rifiuto, è scattata l’aggressione sfociata poi nella rapina. Poi la fuga e l’intervento dei clochard. Ilrestodelcarlino.it - I senzatetto fanno arrestare un rapinatore Leggi su Ilrestodelcarlino.it Ha rapinato un uomo che si era fermato ad aiutare una mendicante, ma alcunitestimoni della scena lo hanno inseguito e bloccato per poi farlodai carabinieri. È successo sabato sera a Reggio Emilia, nei pressi della stazione. Qui un 60enne era stato avvicinato da una donna senza fissa dimora che gli aveva chiesto dieci euro. L’uomo ha accettato di aiutarla, ma all’improvviso è arrivato un giovane che ha cominciato a minacciarlo chiedendogli del denaro. Al rifiuto, è scattata l’aggressione sfociata poi nella rapina. Poi la fuga e l’intervento dei clochard.

