ULTIM’ORA – Richiesta ufficiale di esclusione dramma a Eurovision 2025 Lettera ufficiale all’organizzazione

Eurovision Song Contest 2025, previsto per maggio, la radiotelevisione pubblica spagnola RTVE ha compiuto un passo ufficiale verso la possibilità di escludere Israele dalla competizione. In una Lettera indirizzata al direttore generale dell’European Broadcasting Union (EBU), Noel Curran, il presidente di RTVE José Pablo López ha chiesto l’apertura di un dibattito interno riguardante la partecipazione della televisione pubblica israeliana KAN.Nel comunicato rilasciato da RTVE, si sottolinea l’impegno della Spagna nei confronti dell’Eurovision, ma anche l’urgenza di affrontare le preoccupazioni sollevate da diverse componenti della società civile, soprattutto in relazione alla situazione umanitaria a Gaza. Ilfogliettone.it - ULTIM’ORA – “Richiesta ufficiale di esclusione”: dramma a Eurovision 2025 | Lettera ufficiale all’organizzazione Leggi su Ilfogliettone.it Non c’è pace per la manifestazione internazionale di musica, un altro scandalo si è abbattuto a poche settimane dall’inizio.A pochi giorni dall’inizio dell’Song Contest, previsto per maggio, la radiotelevisione pubblica spagnola RTVE ha compiuto un passoverso la possibilità di escludere Israele dalla competizione. In unaindirizzata al direttore generale dell’European Broadcasting Union (EBU), Noel Curran, il presidente di RTVE José Pablo López ha chiesto l’apertura di un dibattito interno riguardante la partecipazione della televisione pubblica israeliana KAN.Nel comunicato rilasciato da RTVE, si sottolinea l’impegno della Spagna nei confronti dell’, ma anche l’urgenza di affrontare le preoccupazioni sollevate da diverse componenti della società civile, soprattutto in relazione alla situazione umanitaria a Gaza.

Potrebbe interessarti anche:

Ultim’ora MotoGP, la penalità cambia la classifica: Bagnaia può festeggiare

Colpo di scena al termine del GP del Qatar: la penalità fa sorridere e festeggiare Francesco Bagnaia. Il quarto appuntamento della stagione di MotoGP ha da poco chiuso i sui battenti con la tappa in ...

Dybala dopo l’infortunio spiazza Ranieri con una richiesta: ora avrà un nuovo ruolo nella Roma

Paulo Dybala ha fatto una richiesta specifica a Claudio Ranieri in questo periodo lontano dai campi per via dell'infortunio. L'argentino vuole svolgere un nuovo ruolo pur di restare al fianco dei ...

Ultim’ora Inter, arriva il rinnovo a sorpresa: prolunga fino al 2029

L’Inter si sta preparando per scendere in campo contro il Feyenoord, ma occhio alla mossa della società: c’è il rinnovo fino al 2029. L’Inter si sta preparando per affrontare, questa sera, la gara ...