Ert corsa per la direzione Oltre cinquanta candidature Quattro esperti in commissione

Sono più dicoloro che aspirano a diventare direttore generale di Emilia Romagna Teatro: allo scoccare della mezzanotte di giovedì 10 aprile è scaduto il termine per l’invio dellee sono pervenute 55 domande. Il consiglio di amministrazione di Ert ne ha preso atto nella seduta di ieri mattina e ha quindi nominato ladi valutazione che dovrà valutare i profili dei candidati, "composta – assicura Ert – damembri con qualificate competenze in campo amministrativo e gestionale nel settore culturale e dovrà insediarsi quanto prima". Come già era avvenuto nella selezione dianni fa, non sono stati annunciati i nomi deiche verranno resi pubblici soltanto al termine della procedura di selezione. Gli uffici amministrativi di Ert hanno già avviato una prima verifica sulle domande, per accertarne l’ammissibilità: lapoi – informa Ert – "provvederà a una valutazione comparativa dei curricula su criteri di comprovata esperienza nel settore teatrale, nell’organizzazione, progettazione emanageriale dello spettacolo dal vivo".