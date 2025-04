I tifosi dell’Atalanta al cinema Il film ci racconta siamo proprio noi

tifosi entusiasti all’uscita delle proiezioni di «Atalanta. Vita da Dea», il lungometraggio sulla vittoria dell’Europa League. Spettatori di ogni età. Il regista li ha incontrati al Capitol: «Che emozione». Ecodibergamo.it - I tifosi dell’Atalanta al cinema: «Il film ci racconta, siamo proprio noi» Leggi su Ecodibergamo.it LA PRIMA GIORNATA.entusiasti all’uscita delle proiezioni di «Atalanta. Vita da Dea», il lungometraggio sulla vittoria dell’Europa League. Spettatori di ogni età. Il regista li ha incontrati al Capitol: «Che emozione».

