Rimaggio si ricostruisce la spalletta Giù il ponte entro la fine dell’estate

spalletta del Rimaggio crollata per la furiosa esondazione del 14 marzo scorso, che ha provocato allagamenti nel centro cittadino e danni ingentissimi. Si tratta della più rilevante opera di somma urgenza a cura del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno che prevede tre diverse fasi. Nella prima, già avviata e fissata fino al 30 giugno, i lavori riguarderanno la ricostruzione della spalletta crollata e del muro di sponda, dal piano stradale fino all'alveo, dalla parte destra. Per effettuare gli interventi sono già stati messi in atto provvedimenti relativi alla sosta e alla viabilità, con l'istituzione, fra l'altro, del divieto di parcheggio dei veicoli, eccetto mezzi d'opera, negli stalli ubicati lungo la spalletta del Rimaggio.

