Le Stagioni con l’orchestra Rossini

Stagioni è lo spettacolo musicale che sabato alle 21 sarà eseguito dall'orchestra sinfonica Rossini al teatro Piermarini di Matelica. Violino solista e direttore sarà Henry Domenico Durante, mentre voce narrante sarà quella di Noris Borgogelli, con musiche di Vivaldi. "La musica sinfonica è una delle espressioni più elevate del nostro patrimonio culturale – ha detto l'assessore alla Cultura Barbara Cacciolari –, sostenere realtà come l'orchestra sinfonica Rossini significa investire in una cultura viva e partecipata, capace di arricchire la nostra comunità e di proiettare le Marche su scenari internazionali". Biglietti di ingresso con apertura della biglietteria due ore prima dello spettacolo: 10 euro, con riduzione di 5 euro per gli under 30 e gli over 65 e soci Amici dell'orchestra Sinfonica Rossini.

