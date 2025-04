Il Basilico Fresco nel mirino Due incursioni in una notte

incursioni nel giro di una sola notte. Nel mirino di un ladro "perseverante", domenica notte, è finito il ristorante "Basilico Fresco" sulla Marina di Torre del Lago, derubato di pregiate bottiglie di vino. Ma andiamo con ordine. Il primo allarme è scattato intorno 1.30, e a quell'ora il locale aveva appena chiuso. "Quando siamo arrivati – racconta Valentina Pezzini, che gestisce l'attività insieme alla famiglia – i carabinieri erano già sul posto. E da un primo sopralluogo non sono emersi segni di effrazione". Da qui l'ipotesi che il malvivente possa essersi introdotto all'interno del ristorante quando era ancora aperto, e che sia rimasto nascosto da qualche parte fino alla chiusura. "Comunque – prosegue Pezzini – in quell'occasione non ci è sembrato fosse sparito niente".

