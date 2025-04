Gianni Letta 90 anni portati da adolescente Auguri

Gianni Letta, che fa oggi novant'anni portati da adolescente, beato lui con la sua magnifica

Onori al Merito, il libro di Enrico Passaro sulle onorificenze presentato da Gianni Letta

Firenze, 1 marzo 2025 – C’è un mondo che gira intorno ai sistemi premiali, che vanta secoli di storia. Le onorificenze in particolare hanno origini antichissime legate a tradizioni cavalleresche, ...

Al premio diretto da Gianni Letta la sezione diritti umani è presieduta da Carlo Nordio. In barba al caso Almasri e ai suicidi in carcere

Incredibile, ma vero. Si può essere, contemporaneamente, presidenti di un premio per i diritti umani, ma rimandare in Libia il generale Njeem Osama Almasri, ricercato dalla Corte penale dell’Aja ...

Gianni Letta: l’uomo che sapeva sempre cosa non fare

Eminenza assoluta nella cerchia più ristretta di Berlusconi, è stato il consigliere maggiormente acuto e affidabile del Cavaliere, sapendone spesso mitigare gli eccessi. Senza mai alzare la voce ...

