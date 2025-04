Camici bianchi nel mirino Minacce botte e offese Il record è a Careggi

Lanazione.it - Camici bianchi nel mirino. Minacce, botte e offese. Il record è a Careggi Leggi su Lanazione.it di Manuela Plastina Non tendono a diminuire, anzi segnano un preoccupante incremento le aggressioni ai danni del personale impiegato nella sanità. Un’escalation che inizia a destare molta preoccupazione e che, soprattutto, non accenna a diminuire o a conoscere un freno. A parlare sono i dati della Regione, dai quali emerge un aumento importante, con addirittura un raddoppio dei casi negli ultimi due anni: se nel 2023 sono state denunciate 1258 aggressioni, lo scorso anno sono state 2436. Un incremento del 100%. Già nel 2023 il numero era cresciuto in maniera impressionante, chiudendo l’anno con 2247. Lo scorso anno è aumentato ulteriormente, con un’impennata tra il primo e secondo semestre: a giugno 2024 erano stati 1136 i casi registrati dall’Osservatorio della Regione Toscana. Nel secondo semestre sono aumentati ulteriormente.

