Lanazione.it - "Uno slargo dedicato al ricordo di Gentile". Tutti contro Draghi: "È neofascismo"

Per la polemica di un pomeriggio basta una frase. A pronunciarla è stato il vicepresidente del Consiglio e consigliere comunale Fdi Alessandroche ha proposto di intitolare la nuova rotonda "attualmente priva di toponimo e situata all’intersezione tra viale Righi e via Lungo l’Affrico", a Giovanni(nella foto), il filosofo ritenuto con Mussolini, l’ideologo del fascismo di Salò., che aveva aderito alla Repubblica sociale italiana, fu ucciso durante la guerra il 15 aprile 1944 in via del Salviatino per mano dei Gap.ha parlato di "un gesto simbolico e concreto per restituire alla città un segno di memoria storica e riconoscimento culturale". Da quel momento non sono mancate le reazioni. Sia Anpi che Aned si sono scagliati. Secondo Anpi la proposta non sorprende: "Del resto Casaggì, il gruppo neofascista cheha fondato e di cui è tuttora il referente politico, per il 25 aprile onora i caduti della Repubblica sociale – è stato detto da Anpi –.