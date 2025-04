Lanazione.it - Asfalto e nuove fogne. Ecco la mappa dei lavori

Ha preso il via nei giorni scorsi un esteso piano di asfaltature su tutto il territorio comunale che interesserà oltre 20 strade cittadine. Gli interventi, che dureranno un paio di mesi, si concluderanno entro il 7 giugno e, spiega l’amministrazione comunale in una nota, "rappresentano la fase finale di un’importante operazione di riqualificazione infrastrutturale, realizzata in sinergia tra Comune e Acque: il piano prevede ripristini stradali completi nei tratti in cui, nei mesi scorsi, sono stati effettuatialla rete idrica e fognaria, mentre le asfaltature interesseranno diverse strade tra cui via Squartini, via Pontecorvo, via Capiteta, via Arginone, via Emilia, via Malasoma, via Immaginetta, via Fagiana (da via Benozzo Gozzoli al civico 72), via Benozzo Gozzoli (da via Fiorentina a via Fagiana), via Maggiore di Oratoio sud (da via Malasoma fino al termine della via) e via Maggiore di Oratoio nord (da inizio via per circa 350 metri verso nord)".