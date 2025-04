Grandi e Zanolli e i guai di Porto Fuori

Porto Fuori venerdì 11 aprile da Nicola Grandi ed Eleonora Zanolli, candidati sindaco e vicesindaco della coalizione di centro-destra composta da Fratelli d’Italia, Forza Italia e Viva Ravenna. Nel primo pomeriggio Grandi e Zanolli hanno incontrato il Comitato Cittadino di Porto Fuori, guidato dal presidente Davide Alessandrini, insieme ad alcuni rappresentanti. L’incontro è stato l’occasione per confrontarsi apertamente sulla situazione del paese: al centro del dibattito la nuova viabilità, con l’incognita della futura bretella e le sue conseguenze sulla vita quotidiana e sulle attività commerciali locali. "Sarà importante tenere la guardia alta nei confronti della nuova viabilità e delle sue conseguenze, che comporteranno una vera e propria rivoluzione per il paese", ha sottolineato Grandi. Ilrestodelcarlino.it - Grandi e Zanolli e i guai di Porto Fuori Leggi su Ilrestodelcarlino.it Una tappa nel forese, la prima di una serie, per una giornata all’insegna dell’ascolto e del confronto diretto con i cittadini. È quella che è stata fatta avenerdì 11 aprile da Nicolaed Eleonora, candidati sindaco e vicesindaco della coalizione di centro-destra composta da Fratelli d’Italia, Forza Italia e Viva Ravenna. Nel primo pomeriggiohanno incontrato il Comitato Cittadino di, guidato dal presidente Davide Alessandrini, insieme ad alcuni rappresentanti. L’incontro è stato l’occasione per confrontarsi apertamente sulla situazione del paese: al centro del dibattito la nuova viabilità, con l’incognita della futura bretella e le sue conseguenze sulla vita quotidiana e sulle attività commerciali locali. "Sarà importante tenere la guardia alta nei confronti della nuova viabilità e delle sue conseguenze, che comporteranno una vera e propria rivoluzione per il paese", ha sottolineato

Potrebbe interessarti anche:

Parte la campagna elettorale della coalizione di centro-destra con la cena delle 100 idee con Grandi e Zanolli

Dopo l’annuncio delle date della consultazione elettorale del 25 e 26 maggio prossimi, la coalizione di centro-destra a sostegno della candidatura a sindaco e a vicesindaca di Nicola Grandi ed ...

Grandi e Zanolli (centrodestra) da Confartigianato: "Piena sintonia sui temi centrali per lo sviluppo della città"

Nei giorni scorsi Nicola Grandi ed Eleonora Zanolli, candidati sindaco e vicesindaco della coalizione di centro-destra composta da Fratelli d’Italia, Forza Italia e Viva Ravenna, hanno incontrato ...

Pompei rinasce con la musica: dal 27 giugno torna la rassegna “Beats of Pompeii” tra grandi nomi internazionali e italiani

di Alessandra Del Prete La musica torna a risuonare tra le pietre millenarie dell’Anfiteatro di Pompei, uno dei luoghi più evocativi al mondo, simbolo di un connubio perfetto tra patrimonio storico ...

Come scrive ravennawebtv.it: Amministrative: Grandi e Zanolli in visita a Porto Fuori “ascoltare il territorio per guidare il cambiamento” - “Una tappa nel forese, la prima di una serie, per una giornata all’insegna dell’ascolto e del confronto diretto con i cittadini. È quella che è stata fatta a Porto Fuori venerdì 11 aprile da Nicola Gr ...

Lo riporta ravennanotizie.it: Grandi e Zanolli (centrodestra) incontrano Confartigianato Ravenna: “piena sintonia sui temi centrali per lo sviluppo della città” - Nei giorni scorsi Nicola Grandi ed Eleonora Zanolli, candidati sindaco e vicesindaco della coalizione di centro-destra composta da Fratelli d’Italia, Forza Italia e Viva Ravenna, hanno ...

Secondo ravennawebtv.it: Amministrative: Grandi e Zanolli a Confartigianato Ravenna: piena sintonia sui temi centrali per lo sviluppo della città - “Nei giorni scorsi Nicola Grandi ed Eleonora Zanolli, candidati sindaco e vicesindaco della coalizione di centro-destra composta da Fratelli d’Italia, Forza Italia e Viva Ravenna, hanno incontrato una ...