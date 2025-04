The Couple un reality già a rischio chiusura

Couple, partito da pochi giorni, sembra già dover affrontare la sua prima crisi. Il nuovo reality di Canale 5, affidato alla conduzione di Ilary Blasi, pare non aver conquistato il pubblico come sperato, sollevando dubbi e perplessità sul suo futuro fin dal primo appuntamento.Dopo una sola settimana dalla messa in onda, gli ascolti raccontano una realtà in salita, ben lontana dai numeri da boom che ci si aspettava alla vigilia. A pesare, probabilmente, è stata la forte somiglianza con il Grande Fratello, appena concluso con risultati poco entusiasmanti. Un tempismo forse infelice: il pubblico della TV generalista, reduce da mesi di reality, avrebbe forse preferito un’offerta d’intrattenimento differente, più leggera o completamente nuova.Un format troppo familiare?Sebbene The Couple punti a distinguersi, l’ombra lunga del GF si fa sentire. Nonsolo.tv - The Couple: un reality già a rischio chiusura? Leggi su Nonsolo.tv The, partito da pochi giorni, sembra già dover affrontare la sua prima crisi. Il nuovodi Canale 5, affidato alla conduzione di Ilary Blasi, pare non aver conquistato il pubblico come sperato, sollevando dubbi e perplessità sul suo futuro fin dal primo appuntamento.Dopo una sola settimana dalla messa in onda, gli ascolti raccontano una realtà in salita, ben lontana dai numeri da boom che ci si aspettava alla vigilia. A pesare, probabilmente, è stata la forte somiglianza con il Grande Fratello, appena concluso con risultati poco entusiasmanti. Un tempismo forse infelice: il pubblico della TV generalista, reduce da mesi di, avrebbe forse preferito un’offerta d’intrattenimento differente, più leggera o completamente nuova.Un format troppo familiare?Sebbene Thepunti a distinguersi, l’ombra lunga del GF si fa sentire.

Potrebbe interessarti anche:

The Couple: Chi è Jasmine Carrisi? Tutto sulla Concorrente del Nuovo Reality Show di Canale5

Conosciamo meglio una delle concorrenti in gara del nuovo reality show di Canale 5, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, Jasmine Carrisi!

Mister Movie | The Couple avrà la Diretta 24h, il nuovo reality game di Ilary Blasi su Canale 5

A partire da lunedì 7 aprile, Canale 5 accoglierà un nuovo, avvincente reality game: TheCouple. Il programma, condotto da Ilary Blasi, vedrà i concorrenti partecipare in coppie, sfidandosi in ...

“Antonino Spinalbese concorrente di The Couple”, nuove indiscrezioni sul cast del reality di Ilary Blasi

Lunedì 7 aprile inizierà The Couple, il nuovo reality di Ilary Blasi che vedrà 8 coppie sfidarsi per conquistare il montepremi finale da 1 milione di euro. Alcuni protagonisti sono già stati ...