A Palazzo San Crispino c’è ’L’incisore’ di Lombardi

Pomeriggio letterario, domani, alle 16.30 aSan, nella centralissima piazza Trento e Trieste di Ferrara, dove sarà presentato(Newton & Compton), il romanzo scritto a quattro mani da Luigi Boccia e dal portuense Nicola. Il quale ha pubblicato la prima raccolta di racconti del terrore, Ombre, nel 1989. Si è stabilito per alcuni anni a Roma, dove ha fatto parte del movimento letterario Neo Noir. Ha scritto per la casa editrice Newton & Compton le novelization dei film di Dario Argento Profondo rosso e Suspiria. Ha collaborato col mensile di cultura fantastica Mystero, diretto da Luigi Cozzi. Per le edizioni romane Profondo Rosso traduce testi di saggistica e di narrativa. Nel 2010 per Edizioni XII ha pubblicato il romanzo I Ragni Zingari (con il quale nel 2013 ha vinto il Premio Polidori) e in seguito ha scritto Madre nera (Crac 2013), La notte chiama (Delos 2015, con Luigi Boccia) e La Cisterna per Dunwich Edizioni nel 2015.