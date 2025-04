Il Pertini e l’arte del riciclo Classi in visita alla Bartoli per scoprire le buone pratiche

visita alla Cartiera Bartoli da parte di due Classi dell’Istituto Pertini, con un occhio speciale sulle buone pratiche del riciclo. Il progetto curato dal Centro di Cultura di Lucca dell’Università Cattolica di Milano vede come referente per Lucca la dott.ssa Gemma Giannini (nella foto) che una volta lasciato l’insegnamento attivo si dedica con entusiasmo alla diffusione di questo progetto che ha come obiettivo principale l’educazione, l’informazione e la formazione con l’intento di promuovere, nei confronti delle scolaresche coinvolte, stili di vita centrati sul rispetto di sè stessi, degli altri, dell’ambiente e del bene comune. “Il progetto - ci dice Gemma Giannini - ruota attorno ad una frase cardine “tutto è connesso in un’ottica di ecologia integrale” dato che vorremmo che i ragazzi destinatari del progetto acquisissero dei fondamenti del saper vivere in un mondo sempre più tecnologico ma al tempo stesso che rischia l’autodistruzione se non si inverte la marcia su educazione, riuso, riciclo, con stili di vita appropriati e al tempo stesso favorendo una comunità educante”. Lanazione.it - Il Pertini e l’arte del riciclo. Classi in visita alla “Bartoli“ per scoprire le buone pratiche Leggi su Lanazione.it Nella mattinata di oggi per il Progetto Ambientiamoci rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie della nostra città. è in programma laCartierada parte di duedell’Istituto, con un occhio speciale sulledel. Il progetto curato dal Centro di Cultura di Lucca dell’Università Cattolica di Milano vede come referente per Lucca la dott.ssa Gemma Giannini (nella foto) che una volta lasciato l’insegnamento attivo si dedica con entusiasmodiffusione di questo progetto che ha come obiettivo principale l’educazione, l’informazione e la formazione con l’intento di promuovere, nei confronti delle scolaresche coinvolte, stili di vita centrati sul rispetto di sè stessi, degli altri, dell’ambiente e del bene comune. “Il progetto - ci dice Gemma Giannini - ruota attorno ad una frase cardine “tutto è connesso in un’ottica di ecologia integrale” dato che vorremmo che i ragazzi destinatari del progetto acquisissero dei fondamenti del saper vivere in un mondo sempre più tecnologico ma al tempo stesso che rischia l’autodistruzione se non si inverte la marcia su educazione, riuso,, con stili di vita appropriati e al tempo stesso favorendo una comunità educante”.

Potrebbe interessarti anche:

Monza partecipa alla Paper Week 2025: riciclo della carta tra arte, scuole e comunità

Dal 7 al 12 aprile, Monza si unisce alla Paper Week 2025 con un fitto calendario di iniziative dedicate al riciclo della carta. L’evento è promosso da Comieco, ovvero il consorzio nazionale che ...

Arte e riciclo: vota la creatività degli studenti e sostieni l’ambiente

Lo shopping non è solo un’occasione per acquistare ciò di cui si ha bisogno, ma può trasformarsi in un’esperienza coinvolgente, ricca di opportunità per il tempo libero e momenti di svago. In un ...

“Il Circo nella Torre”: arte, magia e riciclo creativo a Marzano di Nola

Un pomeriggio di arte, spettacolo e riflessione animerà il Piazzale dello Sport "Elisa Muto" mercoledì 16 aprile alle ore 18:00, grazie all’iniziativa “Il Circo nella Torre”, promossa da Circo Lab ...