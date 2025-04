La voce del volontariato Sbagliata l’equazione stranieri maranza Presto oltre 40 in strada

stranieri. Un’organizzazione che è nella rete ’Si-solidal’. Mette subito le mani avanti, sollecitata sul tema caldo del momento: le risse e i fronteggiamenti fra nordafricani, soprattutto tunisini, e pakistani. "Una cosa sono le baby gang, un’altra i ragazzi di cui ci occupiamo. I minorenni non sono per strada, sono tutti maggiorenni. Lanazione.it - La voce del volontariato: "Sbagliata l’equazione stranieri-maranza". Presto oltre 40 in strada Leggi su Lanazione.it Importante che vengano ristabiliti dei punti fermi. Intanto i ragazzi non sono clandestini. O meglio, lo sono quelli che non hanno potuto depositare la domanda, anche per lungaggini burocratiche. Gli altri hanno tutti fornito i documenti, sono stati registrati e in attesa di entrare in accoglienza", spiega Carla Testa parlando a titolo personale. Anche se fa parte della nuova associazione culturale Ulisse con cui si occupa di insegnare l’italiano e di formare volontari. Un’organizzazione che è nella rete ’Si-solidal’. Mette subito le mani avanti, sollecitata sul tema caldo del momento: le risse e i fronteggiamenti fra nordafricani, soprattutto tunisini, e pakistani. "Una cosa sono le baby gang, un’altra i ragazzi di cui ci occupiamo. I minorenni non sono per, sono tutti maggiorenni.

Potrebbe interessarti anche:

Un Suv lo travolge mentre va in Rsa a fare volontariato: è morto in ospedale Antonio Aldeghi

Un 84enne è stato travolto e ucciso da un Suv nella mattinata del 27 gennaio a Oggiono (Lecco). L'uomo, Antonio Aldeghi, stava attraversando la strada per andare nella vicina Rsa dove prestava ...

La voce degli imprenditori non trova più spazio nel dibattito pubblico

Pescando da un vecchio lessico si può tranquillamente sostenere che in Italia in questo momento ci sia una vera e propria questione

Protesta dei magistrati, Tajani: "Sbagliata, neanche nel rispetto della Costituzione"

(Agenzia Vista) Milano, 25 gennaio 2025 "La Costituzione dovrebbero studiarla un po' meglio i magistrati che l'hanno utilizzata, dimenticando che il potere spetta al popolo, che il Parlamento è colui ...