La ’Casa del pastore’ Un simbolo della città e delle radici contadine Non si può distruggere

Serve una buona dose di memoria o di immaginazione per rivederla com’era, fino agli anni Settanta. Quando tutt’intorno c’erano lunghi filari di viti e campi di granoturco. Nel mezzo, di quel quartiere all’epoca ancora da venire, c’era la “Casa del pastore“. Unaultime testimonianzedi Viareggio, al Campo d’Aviazione, che – “Costituendo oggi un pericolo per la pubblica incolumità ed igiene, ed al fine di ricostituire il decoro dell’area in cui insiste“ si legge nella relazione del Comune – sarà abbattuta. Già affidato, come anticipato da La Nazione, l’incarico di demolizione alla ditta F.lli Ferhati di Altopascio per un importo complessivo di 67.269 euro. Questo dunque l’epilogo per la “Casa del pastore“; dopo anni in cui l’immobile, incamerato nei beni pubblici con un esproprio risalente ai decenni scorsi, è rimasto abbandonato.