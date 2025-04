Regolamento di polizia rubana La minoranza va all’attacco Errato legare il decoro all’etnia

Regolamento di polizia urbana che, pur avendo alcuni elementi di razionalizzazione e riordino delle precedenti ordinanze che sosteniamo, contiene al suo interno un principio inaccettabile e gravissimo, che ci ha impedito di votarlo". Questo in una nota i consiglieri dei gruppi Pd, Follonica a Sinistra e Andrea Pecorini sindaco. "Parliamo dell’articolo 11, un passaggio che mina profondamente i principi di uguaglianza, inclusione e rispetto della dignità delle persone. In questo articolo, infatti, si lega in modo esplicito il concetto di decoro urbano alla tipologia di prodotti – etnici o non etnici – che vengono venduti nei negozi e, indirettamente, all’etnia degli imprenditori e delle imprenditrici. Una simile impostazione è pericolosa, discriminatoria e del tutto contraria ai valori costituzionali, oltre a non avere nessun valore attrattivo e di rilancio del commercio di vicinato. Lanazione.it - Regolamento di polizia rubana. La minoranza va all’attacco: "Errato legare il decoro all’etnia" Leggi su Lanazione.it FOLLONICA"Abbiamo assistito lunedì scorso all’approvazione del nuovodiurbana che, pur avendo alcuni elementi di razionalizzazione e riordino delle precedenti ordinanze che sosteniamo, contiene al suo interno un principio inaccettabile e gravissimo, che ci ha impedito di votarlo". Questo in una nota i consiglieri dei gruppi Pd, Follonica a Sinistra e Andrea Pecorini sindaco. "Parliamo dell’articolo 11, un passaggio che mina profondamente i principi di uguaglianza, inclusione e rispetto della dignità delle persone. In questo articolo, infatti, si lega in modo esplicito il concetto diurbano alla tipologia di prodotti – etnici o non etnici – che vengono venduti nei negozi e, indirettamente,degli imprenditori e delle imprenditrici. Una simile impostazione è pericolosa, discriminatoria e del tutto contraria ai valori costituzionali, oltre a non avere nessun valore attrattivo e di rilancio del commercio di vicinato.

