Ilveggente.it - Pronostico Atalanta-Juventus: accadrà per la settima volta consecutiva

Leggi su Ilveggente.it

è un recupero della diciannovesima giornata di Serie A e si gioca martedì alle 20:45: probabili formazioni,, diretta tv e streaming.Era una delle sfide più attese ed interessanti dell’ultima giornata del girone d’andata ma è stata posticipata di qualche giorno perché siachenella primana di gennaio si trovavano in Arabia Saudita per giocare la Supercoppa Italiana. Spedizione fallimentare per entrambe, visto che il cammino dei nerazzurri e dei bianconeri si è fermato in semifinale contro le due milanesi (l’Inter ha prevalso sulla squadra di Gian Piero Gasperini, il Milan invece ha battuto in rimonta gli uomini di Thiago Motta).: punti in palio pesantissimi, i precedenti parlano chiaro (Lapresse) – Ilveggente.