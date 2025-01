Lanazione.it - Papaleo, insolito ispettore generale: "Forte con i deboli, debole coi forti"

Leggi su Lanazione.it

"È un personaggio lontano dai tanti che ho interpretato fino ad ora,con icon i. In questo spettacolo si parla di censura, si ride del male e del potere". Roccoarriva stasera, fino a domenica, alla Pergola con “L’“ di Nikolaj Gogol, una commedia degli equivoci estremamente divertente, che si prende gioco delle piccolezze morali di chi ha il potere e si ritiene intoccabile. Adattato e diretto da Leo Muscato, lo spettacolo vede in scena, al fianco di, Elena Aimone, Giulio Baraldi, Letizia Bravi, Marco Brinzi, Michele Cipriani, Salvatore Cutrì, Marta Dalla Via, Marco Gobetti, Daniele Marmi, Michele Schiano Di Cola, Marco Vergani. “L’“ è uno dei più grandi capolavori della drammaturgia russa. Scritto nel 1836, ma tragicamente attuale.