Thesocialpost.it - Nuovo codice della strada, Gasparri si sottopone all’alcol test e beve un prosecco in diretta su La7

Leggi su Thesocialpost.it

Un curioso siparietto (dipende dai punti di vista, ndr) si è verificato durante la trasmissione L’aria che tira, in onda su La7, con protagonista il senatore di Forza Italia Maurizio. Durante un dibattito sul, il parlamentare si è sottoposto a un etilometro sotto la supervisione di un ufficiale di polizia.Leggi anche:e farmaci “pericolosi” per la patente: lista completaDal caffè al gianduiotto: primonegativoPrima delha dichiarato di aver “bevuto solo un caffè” e “mangiato un gianduiotto”. Come previsto, l’alcolè risultato negativo, confermando l’assenza di alcol nel sangue.#lariachetiraun bicchiere diin: "Alla salute di Cairo". https://t.