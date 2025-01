Ilfattoquotidiano.it - Nuova ondata di scioperi: ecco le date e gli orari degli stop di treni, autobus e metro

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dopo un fine settimana di gravi disagi per i viaggiatori causa guasti e problemi tecnici sulla rete, il settore dei trasporti si prepara a unadidei. A partire dalle 21 di sabato 25 gennaio e fino alle 20:59 di domenica 26, i lavoratori si fermeranno per 24 ore consecutive, senza alcuna fascia di garanzia prevista per il fine settimana. L’agitazione è stata proclamata dai sindacati Sgb, Cub Trasporti e Usb Lavoro Privato e riguarda sia il trasporto passeggeri sia quello merci.Sgb e Cub protesteranno dalle 21 di sabato alle 20:59 di domenica, Usb solo fino alle 4:59 di domenica. Usb lega la protesta all’accordo del 10 gennaio 2024 nel settore manutenzione delle infrastrutture che, scrive in un comunicato del 7 gennaio, è “da considerarsi il punto di arrivo di un percorso al ribasso delle condizioni di lavoro in questo settore, voluto dall’azienda e sostenuto dai sindacati complici” ma “ha segnato anche il punto di inizio di un importante percorso di presa di coscienza e di rivendicazione dei lavoratori, di fronte a un immediato stravolgimento delle proprie vite”.