Terzotemponapoli.com - Napoli, parla Bertoni. E Kvara si prepara all’addio

Leggi su Terzotemponapoli.com

A kisskiss.it hato Daniel, ex calciatore (anche) del. Di seguito le sue dichiarazioni. ” Contro il Verona ho visto una grandissima squadra. Lotteranno per lo scudetto fino alla fine gli azzurri. Hanno dominato la gara per tutti i 90? ed il Verona non è affatto una squadra facile. Scudetto? Sabato ci sarà lo scontro diretto tra l’Atalanta e gli azzurri, ma per me sarà sfida a due traed Inter”. Qualora Garnacho arrivasse a Castel Volturno“Garnacho? Gioca e non gioca al Manchester United, ma quando ha giocato ha fatto bene. In nazionale non ha fatto molto bene onestamente. Secondo me la sua posizione perfetta è quella di ala sinistra. Garnacho non è Maradona, sia chiaro. Se chiedi ad un argentino diti dirà sempre di sì, magari la scelta della nuova destinazione si baserà anche su questo.